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Прямі і переносні речення зі словом "коса", "мати"
Українська мова
Прямі і переносні речення зі словом "коса", "мати"
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