Прямоугольник со сторонами 3 см и 6 см. раскрась его третью часть и вычисли ее площадь
Математика
Прямоугольник со сторонами 3 см и 6 см. раскрась его третью часть и вычисли ее площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 см - это длина, то каждая часть - это прямоугольники длиной по 2 см и шириной 3 см. 2*3=6 см в квадрате.
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