Прямоугольный бассейн имеет периметр 80м.Ширина бассейна 15м.Чему равна длина басс??йна?
Математика
Прямоугольный бассейн имеет периметр 80м.Ширина бассейна 15м.Чему равна длина басс??йна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-другая сторона Р=х+х+15+15 80-30=2х х=25 Ответ:длина бассейна равна 25м
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