Прямоугольный земельный участок изображён на плане в масштабе 1;400. Какова площадь земельного участка, если площадь его изображения на плане 16 квадратных см.
Математика
Прямоугольный земельный участок изображён на плане в масштабе 1;400. Какова площадь земельного участка, если площадь его изображения на плане 16 квадратных см.
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