Прямоугольный земельный участок изображён на плане в масштабе 1;400. Какова площадь земельного участка, если площадь его изображения на плане 16 квадратных см.

Математика

Прямоугольный земельный участок изображён на плане в масштабе 1;400. Какова площадь земельного участка, если площадь его изображения на плане 16 квадратных см.

Автор: Гость