Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях.могут ли эти прямые быть:а)параллельными;б)скрещивающимися?Сделайте рисунок.

Геометрия

Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях.могут ли эти прямые быть:а)параллельными;б)скрещивающимися?Сделайте рисунок.

Автор: Гость