Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях.могут ли эти прямые быть:а)параллельными;б)скрещивающимися?Сделайте рисунок.

Геометрия
Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях.могут ли эти прямые быть:а)параллельными;б)скрещивающимися?Сделайте рисунок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они Параллельные.....
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