Прибавляй по одному, начиная с числа одиннадцать, до числа двадцать.как решать
Математика
Прибавляй по одному, начиная с числа одиннадцать, до числа двадцать.как решать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Либо 11+1; 12+1; 13+1; 14+1;15+1; 16+1; 17+1; 18+1; 19+1. либо 11 +12+13+14+15+16+117+18+19+20 = 155
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