Прибавляй по одному, начиная с числа одиннадцать, до числа двадцать.как решать

Математика
Прибавляй по одному, начиная с числа одиннадцать, до числа двадцать.как решать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Либо 11+1; 12+1; 13+1; 14+1;15+1; 16+1; 17+1; 18+1; 19+1. либо 11 +12+13+14+15+16+117+18+19+20 = 155
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значения выражения √0,2•√4,8/√6
Ответить
История
Почему познее песня стла национальным гимном Франции
Ответить
История
Помогите пожалуйстя!!! скажите место и дату крещения Владимира Святославичи!!!
Ответить
Английский язык
Заполните предложения Complete the sentences. 1) Baby Elephant asked his father,"Buy me ... ,please." a) a new cap b)a new shirt c)a ntew T-shi...
Ответить
Английский язык
Заполни таблицу.Впиши название месяцев
Ответить