Почему познее песня стла национальным гимном Франции

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До 1792 года королевским гимном был Domine, salvum fac regem («Боже, храни короля»), написанный в 1686 году герцогиней де Бринон (фр. duchesse de Brinon), и, возможно, вдохновенный 29 псалмом. Слова были положены на музыку Ж.-Б. Люлли. Этот гимн стал основой длябританского гимна «Боже, храни короля», а от него — и русского «Боже, Царя храни!».До 1790 года популярностью пользовалась песня «Да здравствует Генрих IV!» (фр. Vive Henri IV!).14 июля 1795 года гимном Франции была объявлена Марсельеза.В период правления Наполеона I c 1804 по 1814/15 гимном Франции была песня Походная песня (фр. Le Chant du Départ)Во время реставрации Марсельеза была запрещена. C 1830 по 1848 год гимном страны была революционная песня La Parisienne.Во время Второй империи функцию гимна выполнила песня Partant pour la Syrie.В Третьей республике (1871—1940) гимном вновь стала Марсельеза.При Режиме Виши (1940—1945) сходное с Марсельезой значение имела песня Маршал, мы здесь! (Maréchal, nous voilà).Согласно конституции Четвёртой республики (1946) и Пятой республики(1958), гимном является Марсельеза.