Музыка 2 класс, помогите написать

Музыка
Музыка 2 класс, помогите написать
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Флейта - общее название для ряда музыкальных духовых инструментов из группы деревянных духовых. Является одним из самых древних по происхождению музыкальных инструментов. В отличие от других духовых инструментов, у флейты звуки образуются в результате рассекания потока воздуха о грань, вместо использования язычка.
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