Дети такие на карте территории Где живут самые большие по численности народы в ка??их природных зонах расположены эти территории
География
Дети такие на карте территории Где живут самые большие по численности народы в ка??их природных зонах расположены эти территории
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На территории побережья Китая и на равномерно распределены по территории Индии.
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