Объясни,какие изобретения приносят пользу человечеству,а какие представляют угр??зу.Помогите!Буду благодарна!

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Объясни,какие изобретения приносят пользу человечеству,а какие представляют угр??зу.Помогите!Буду благодарна!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атомная электростанция вредна потому что химические отходы получаются ..а хороша тем что даёт энергию...взрыв атомной бомбы вреден потому что после него всё умирает ,почвы портятся ,,,транспорт выделяет газ вредный для здоровья  а хорош тем что служит как быстрое средство передвижения...танки вредны тем что портят всё снарядами а хороши тем что помогали оборонятся...космическая ракета вредна...боевая ракета тоже представляет угрозу ....интернет приносит и пользу и вредит здоровью как и система управлений
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