1целая-1/2 Я забыл как решается более сложные помню а это нет
Математика
1целая-1/2 Я забыл как решается более сложные помню а это нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/2 - 1/2=1/2 ============
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