3•0,13•0.5•2 пож с действиями
Математика
3•0,13•0.5•2 пож с действиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*0,13=0,39 2)0,39*0,15=0,0585 3)0,0585*2=0,117
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