В современном обществе много специальных магазинов одежды,обуви,игрушек;есть детские театры и кафе,детские оздоровительные лагеря как вы думаете, зачем

Обществознание
В современном обществе много специальных магазинов одежды,обуви,игрушек;есть детские театры и кафе,детские оздоровительные лагеря как вы думаете, зачем
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Гость:
Чтобы мы развивались) учились)
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