В современном обществе много специальных магазинов одежды,обуви,игрушек;есть детские театры и кафе,детские оздоровительные лагеря как вы думаете, зачем

Обществознание

В современном обществе много специальных магазинов одежды,обуви,игрушек;есть детские театры и кафе,детские оздоровительные лагеря как вы думаете, зачем

Автор: Гость