Два резистора с сопротивлениями 3 Ом и 6 ом включены последовательно. Работа элект??ического тока за одинаковое время…..…..(ответ пояснить математически или на основе рассуждения)
Физика
Два резистора с сопротивлениями 3 Ом и 6 ом включены последовательно. Работа элект??ического тока за одинаковое время…..…..(ответ пояснить математически или на основе рассуждения)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как соединение последовательное, то сила тока одинакова. Поэтому A=IUt=I²Rt. Значит A прямо пропорционально R . Это значит, что на большем сопротивлении выполнится большая работа.
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