Стих про воду! ( не маленький)пожалуйста дам 20 балов!!!

Гость: Гость:

Что такое вода? Минерал не имеющий цвета, Не имеющий запаха, формы, но ты оглянись – Это главное таинство, главное чудо Планеты, Это главный исток, из которого вылилась Жизнь. Без воды на Планете не мыслимо что-то живое И вода вездесуща – и в недрах, и по над землей, И планету Земля, во Вселенной зерно голубое, Было б много точнее назвать не Землёй, а Водой. Океаны и реки, озёра и вечные льдины, Сок деревьев и трав, кровь живущих зверей и людей – Это только вода, это Жизни самой сердцевина, Это плазма Планеты, а может Галактики всей. Мы не ценим её, мы, как дети с игрушкой играем, С этим главным сокровищем, таинством Жизни, водой, Загрязняем её, отравляем её, убиваем... Ну, а если когда-то игра обернётся бедой? Палит солнце пустыни, на тысячи верст ни колодца, И ни капли воды, и от зноя спекаются рты, И от белого Солнца готова башка расколоться... Дайте счастья глоток, дайте каплю бесценной воды! Кто такое узнал, кто однажды прошёл через это, Тот с водою на «Вы», тот её от беды бережёт... Неужели ж людей, чтоб надёжней хранили Планету, Через пекло пустыни когда-то судьба проведёт. Очень хочется верить, что люди ещё повзрослеют, Что источник всей Жизни на этой Земле сохранят, И в бездонном пространстве планета Земля голубая Будет так же сиять, как и тысячелетья назад.