Средний возраст членов гимнастической секции 11 лет.Старосте секции 17 лет,а средний возраст остальных членов 10 лет.Сколько детей занимается в секции?
Математика
Средний возраст членов гимнастической секции 11 лет.Старосте секции 17 лет,а средний возраст остальных членов 10 лет.Сколько детей занимается в секции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не знаю как записать решение, но ответ будет 7 детей
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