Какого героя шукшина в рассказе " Критики " можно назвать чудиком

Литература
Какого героя шукшина в рассказе " Критики " можно назвать чудиком
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