Два мотоциклиста выехали из города в разных направлениях. Через 3 часа расстояние между ними оказалось равно 54км. С какой скоростью ехал каждый мотоциклист. если скорость одного из них составляла 4/5 скорости другого.

Математика
Два мотоциклиста выехали из города в разных направлениях. Через 3 часа расстояние между ними оказалось равно 54км. С какой скоростью ехал каждый мотоциклист. если скорость одного из них составляла 4/5 скорости другого.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=S:t 54 км : 3 час = 18 км/час (скорость удаления друг от друга)(или сумма их скоростей) х-скорость одного 4/5х-скорость другого х+4/5х=18 1 4/5х=18 х=18:1 4/5 х=18:9/5 х=10 (км/час) скорость одного 18-10=8 (км/час) скорость другого Ответ: скорость одного 10 км/час, скорость другого 8 км/час
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