Два мотоциклиста выехали из города в разных направлениях. Через 3 часа расстояние между ними оказалось равно 54км. С какой скоростью ехал каждый мотоциклист. если скорость одного из них составляла 4/5 скорости другого.

Математика

Два мотоциклиста выехали из города в разных направлениях. Через 3 часа расстояние между ними оказалось равно 54км. С какой скоростью ехал каждый мотоциклист. если скорость одного из них составляла 4/5 скорости другого.

Автор: Гость