Яка пара називається насиченою

Физика
Яка пара називається насиченою
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наси́чена па́ра — пара, що перебуває в термодинамічній рівновазі з рідиною або твердим тілом. Тиск, температура і хімічний потенціал у насиченої пари однаковий із тими фазами, з якими вона співіснує.
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