Нужно создать программу текстовой проверки знаний из пяти вопросов по информатике с сообщением правильности каждого ответа и выводом общего количества набранных баллов и полученной оценки
Информатика
Нужно создать программу текстовой проверки знаний из пяти вопросов по информатике с сообщением правильности каждого ответа и выводом общего количества набранных баллов и полученной оценки
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Гость:
Сделано на паскале. Везде заместо вопросов и ответов подставь свое
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