Нужно создать программу текстовой проверки знаний из пяти вопросов по информатике с сообщением правильности каждого ответа и выводом общего количества набранных баллов и полученной оценки

Информатика

Нужно создать программу текстовой проверки знаний из пяти вопросов по информатике с сообщением правильности каждого ответа и выводом общего количества набранных баллов и полученной оценки

Автор: Гость