Найии ошибки в статье, В есной в лесной чаще пробирается клещ. вот взмыл трепеща крыьями, на самый верх большой березы

Окружающий мир
Найии ошибки в статье, В есной в лесной чаще пробирается клещ. вот взмыл трепеща крыьями, на самый верх большой березы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весной в лесной чаще пробирается клещ. Вот взмыл трепеща крыльями, на самый вверх большой березы.
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