Визначте, у яких ситуаціях батьки чи діти мають право на утриман¬ня або отримання аліментів: а) 12-річна дитина живе зі своїм батьком. Мати живе окремо від них разом з іншим чоловіком і двома малолітніми дітьми від іншого шлюб...
Право
Визначте, у яких ситуаціях батьки чи діти мають право на утриман¬ня або отримання аліментів: а) 12-річна дитина живе зі своїм батьком. Мати живе окремо від них разом з іншим чоловіком і двома малолітніми дітьми від іншого шлюбу; б) 58-річний чоловік унаслідок автомобільної аварії отримав важ¬ку травму та став інвалідом. Він звернувся до свого 25-річного сина-офіцера з проханням надати йому матеріальну допомогу на лікування; в) 5-річна дитина, батько якої залишив сім'ю та проживає в іншо¬му населеному пункті, унаслідок нещасного випадку отримала тяжкі опіки. Лікарі рекомендували направити дитину до реабілі¬таційного центру, путівка до якого є досить дорогою. Мати не в змозі самостійно оплатити путівку; г) 60-річна жінка має невеликий трудовий стаж, тому отримала дуже малу пенсію. У неї З0-річний син-бізнесмен. З 15 років він виховувався в дитячому будинку, тому що матір позбави¬ли батьківських прав щодо сина за нехтування своїми обов'язками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) за решением суда. ну ты понял короч
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