Допоможіть рішити кругові вирази тобто приклади. 5х4, 21+24, 3х8, 24-19, 45-36, 20-5, 15+6, 9:3

Математика
Допоможіть рішити кругові вирази тобто приклади. 5х4, 21+24, 3х8, 24-19, 45-36, 20-5, 15+6, 9:3
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