Подготовь рассказ о добром человеке, которого ты встретил в жизни. (Ситуация в шко??е)

Обществознание
Подготовь рассказ о добром человеке, которого ты встретил в жизни. (Ситуация в шко??е)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вдруг я иду и старшеклассник толкает учительницу и роняет она учебники но потом подошла девочка подняла и сказала"Вот это ваше,возьмите" учительница улыбнулась и пошла в класс в этот день класс девочки дежурил в столовой она помогала и её часто хвалили она всегда была отзывчивой и никогда не могла отказать в помощи
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