Попробуйте выразить одним словом или цветом настроение, которым авторокрашивает каждый праздник.

Литература
Попробуйте выразить одним словом или цветом настроение, которым авторокрашивает каждый праздник.
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Автор: Гость
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Гость:
Зелёный; весело; отдых; радость; счастье; яркий.
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