Что означает фраза"в человеке есть свет и его трудно погасить" срочноо поблагодар??
Литература
Что означает фраза"в человеке есть свет и его трудно погасить" срочноо поблагодар??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждом человеке есть что-то хорошее и что-то плохое. Но если человек делает добро, т.е. человек добрый\. то лучи этого добра очень тяжело погасить. Это значит, что ничто не сможет сделать человека злым или плохим, пока он сам того не захочет.
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