Вычислите Архимедову силу действующую в воде на брусок размером 2*5*10 (кубических сантиметров), при его полном погружении в воду.
Физика
Вычислите Архимедову силу действующую в воде на брусок размером 2*5*10 (кубических сантиметров), при его полном погружении в воду.
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