Установить соответствие a.2KBr +Cl=2KCl+Br2 b.CaCo3=CaO+Ca2 в.HCl+KNO2=KCl+HNO2 г.2Na+Cl=2NaCl ;1реакция разложения 2.обмена 3.замещения 4.соединения
Химия
Установить соответствие a.2KBr +Cl=2KCl+Br2 b.CaCo3=CaO+Ca2 в.HCl+KNO2=KCl+HNO2 г.2Na+Cl=2NaCl ;1реакция разложения 2.обмена 3.замещения 4.соединения
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Відповідь 1- б 2-в 3- а 4- г
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