Все грани треугольной пирамиды раскрашены в разные цвета желтый зеленый красный ?? синий сверху это пирамида имеет такой вид. может ли четв грань этой пирамиды быть а) зеленым квадратом.б) желтым треугольником.в) зеленым треуго...
Математика
Все грани треугольной пирамиды раскрашены в разные цвета желтый зеленый красный ?? синий сверху это пирамида имеет такой вид. может ли четв грань этой пирамиды быть а) зеленым квадратом.б) желтым треугольником.в) зеленым треугольником.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) нет _____б) нет_____ в) да______
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