1)Происхождение,семья 2)Черты характера 3)Дела 4)Моя оценка. Все это про Александра Македонского. Пж минут за 20 сделайте буду благодарен...

История
1)Происхождение,семья 2)Черты характера 3)Дела 4)Моя оценка. Все это про Александра Македонского. Пж минут за 20 сделайте буду благодарен...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О Боже мой!я что Александр македонский ,я его оценки знать должна?!это обязательно ааааа?!может,ты другое имел(а)в виду?!
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