1)Происхождение,семья 2)Черты характера 3)Дела 4)Моя оценка. Все это про Александра Македонского. Пж минут за 20 сделайте буду благодарен...
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1)Происхождение,семья 2)Черты характера 3)Дела 4)Моя оценка. Все это про Александра Македонского. Пж минут за 20 сделайте буду благодарен...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О Боже мой!я что Александр македонский ,я его оценки знать должна?!это обязательно ааааа?!может,ты другое имел(а)в виду?!
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