1)Происхождение,семья 2)Черты характера 3)Дела 4)Моя оценка. Все это про Александра Македонского. Пж минут за 20 сделайте буду благодарен...

История

1)Происхождение,семья 2)Черты характера 3)Дела 4)Моя оценка. Все это про Александра Македонского. Пж минут за 20 сделайте буду благодарен...

Автор: Гость