Разобрать слова посуда,бедняк,окраина.по составу

Русский язык
Разобрать слова посуда,бедняк,окраина.по составу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-приставка суд-корень а-окончание  Бедняк бедн-корень як-суффикс  окраина о-приставка кра-корень ин-суффикс а-окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
1)Происхождение,семья 2)Черты характера 3)Дела 4)Моя оценка. Все это про Александра Македонского. Пж минут за 20 сделайте буду благодарен...
Ответить
Литература
Попробуйте выразить одним словом или цветом настроение, которым авторокрашивает каждый праздник.
Ответить
Математика
Все грани треугольной пирамиды раскрашены в разные цвета желтый зеленый красный ?? синий сверху это пирамида имеет такой вид. может ли четв грань э...
Ответить
Русский язык
Написать сочинение-миниатюру с использованием бессоюзных предложений , на тему 'Случай из жизни'
Ответить
Литература
Что означает фраза"в человеке есть свет и его трудно погасить" срочноо поблагодар??
Ответить