Разобрать слова посуда,бедняк,окраина.по составу
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Разобрать слова посуда,бедняк,окраина.по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-приставка суд-корень а-окончание Бедняк бедн-корень як-суффикс окраина о-приставка кра-корень ин-суффикс а-окончание
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