Из овощей хранилища в магазин отправили 70 ящиков морковки что составило одну шестую часть всей морковки сколько ящиков морковки было ваще хранилище сколько ящиков морковки осталось

Математика

Из овощей хранилища в магазин отправили 70 ящиков морковки что составило одну шестую часть всей морковки сколько ящиков морковки было ваще хранилище сколько ящиков морковки осталось

Автор: Гость