Из овощей хранилища в магазин отправили 70 ящиков морковки что составило одну шестую часть всей морковки сколько ящиков морковки было ваще хранилище сколько ящиков морковки осталось
Математика
Из овощей хранилища в магазин отправили 70 ящиков морковки что составило одну шестую часть всей морковки сколько ящиков морковки было ваще хранилище сколько ящиков морковки осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
°°°°°70:1/6=420 ящиков°°°°°
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