Определите краткую форму прилагательного сердечный привет, каменный дом, волчий аппетит, синий платок, шерстяной костюм, городской парк, дедов кабинет.

Русский язык
Определите краткую форму прилагательного сердечный привет, каменный дом, волчий аппетит, синий платок, шерстяной костюм, городской парк, дедов кабинет.
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Автор: Гость
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Гость:
Я думаю, что правльный ответ: ДЕДОВ
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