Помогите плиз:с найти модуль разности между точным и приближенном значении

Алгебра
Помогите плиз:с найти модуль разности между точным и приближенном значении
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|точное-~значение| Если округляли в большую сторону, то в знаке до которого округляли 1, если в меньшую—то 0. До знака до которого округляли—0. После знака до которого округляли—все цифры точного значения до округлённого знака. Примеры: |23,124-23,12|=0,004; |34,657-34,7|=0,43.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Составьте пожалуйста задачу по физике за 7 класс,нужно срочно на олимпиаду
Ответить
Математика
Допоможіть рішити кругові вирази тобто приклади. 5х4, 21+24, 3х8, 24-19, 45-36, 20-5, 15+6, 9:3
Ответить
Математика
Из овощей хранилища в магазин отправили 70 ящиков морковки что составило одну шестую часть всей морковки сколько ящиков морковки было ваще хранилищ...
Ответить
Окружающий мир
Какой город был построен раньше Москва или Новгород
Ответить
Русский язык
Какое существительное можно подобрать к глаголу трудилось?
Ответить