Помогите плиз:с найти модуль разности между точным и приближенном значении

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|точное-~значение| Если округляли в большую сторону, то в знаке до которого округляли 1, если в меньшую—то 0. До знака до которого округляли—0. После знака до которого округляли—все цифры точного значения до округлённого знака. Примеры: |23,124-23,12|=0,004; |34,657-34,7|=0,43.