Помогите плиз:с найти модуль разности между точным и приближенном значении
Алгебра
Помогите плиз:с найти модуль разности между точным и приближенном значении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|точное-~значение| Если округляли в большую сторону, то в знаке до которого округляли 1, если в меньшую—то 0. До знака до которого округляли—0. После знака до которого округляли—все цифры точного значения до округлённого знака. Примеры: |23,124-23,12|=0,004; |34,657-34,7|=0,43.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Из овощей хранилища в магазин отправили 70 ящиков морковки что составило одну шестую часть всей морковки сколько ящиков морковки было ваще хранилищ...
Окружающий мир