Помогите пожалуйста проскланять два любых слова по падежам на каз яз пожалуйста
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста проскланять два любых слова по падежам на каз яз пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.с. кітап оқушы і.с. кітаптың
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Право
Визначте, у яких ситуаціях батьки чи діти мають право на утриман¬ня або отримання аліментів: а) 12-річна дитина живе зі своїм батьком. Мати живе ...
Русский язык
Определите краткую форму прилагательного сердечный привет, каменный дом, волчий аппетит, синий платок, шерстяной костюм, городской парк, дедов ка...
Русский язык
Определи склонения и падеж имен существительные о забияке без печали к калитке в ??ермишели в злости над простором