Помогите пожалуйста проскланять два любых слова по падежам на каз яз пожалуйста

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста проскланять два любых слова по падежам на каз яз пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.с. кітап оқушы і.с. кітаптың
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