Как развивался СССР при Сталине?

История
Как развивался СССР при Сталине?
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Гость:
РАССТРЕЛЯТЬ!!!НЕ БЛАГОДАРНОГО!!!!
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