Что нужно сделать чтобы найти длину и площадь прямоугольника
Математика
Что нужно сделать чтобы найти длину и площадь прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти площадь прямоугольника нужно длину умножить на ширину. А чтобы найти длину прямоугольника нужно площадь разделить на ширину.
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