Пожалуйста, помогите! Подготовьте сообщение о Петре Первом. Дам 10 баллов.
Окружающий мир
Пожалуйста, помогите! Подготовьте сообщение о Петре Первом. Дам 10 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пётр первый создал флот открыл окно в Европу завёз табак и картошку это кратко
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