В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 6, а один из острых углов равен 45°. Найдите площадь треугольника.
Математика
В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 6, а один из острых углов равен 45°. Найдите площадь треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=катет1*катет2 катет1=гипатенуза*синус острого угла катет2=гипатенуза*косинус острого угла к1=6*0.85=5.1 к2=0.52*6=3.12 s=5.1*3.12=15.912
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два мотоциклиста выехали из города в разных направлениях. Через 3 часа расстояние между ними оказалось равно 54км. С какой скоростью ехал каждый ...
Русский язык
Английский язык