Выразите в дециметрах 2 метров 40 дециметров плюс три метра плюс 5 дециметров
Математика
Выразите в дециметрах 2 метров 40 дециметров плюс три метра плюс 5 дециметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
95 дм это изи 1 дм 10 см 1 метр 100 см в 1 метре 10 дм 2 метра 20+40=60дм 3 метра 30дм+5дм=35 60+35=95
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