Решите с пояснением как вычитали -x-a+12+a-12 a-m+7-8+m

Гость: Гость:

1)-x-a+12+a-12 Убираем все числа и буквы с противоположными знаками это а и 12. Остается только -х это и есть ответ. 2) a-m+7-8+m Убираем все числа и буквы с противоположными знаками это m остается а+7-8 = а-1 Ответ: 1) -х 2) а-1