Решите с пояснением как вычитали -x-a+12+a-12 a-m+7-8+m

Математика
Решите с пояснением как вычитали -x-a+12+a-12 a-m+7-8+m
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-x-a+12+a-12 Убираем все числа и буквы с противоположными знаками это а и 12. Остается только -х это и есть ответ. 2) a-m+7-8+m Убираем все числа и буквы с противоположными знаками это m остается а+7-8 = а-1 Ответ: 1) -х  2) а-1
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