Какие события вдохновили молодого пожта написать революционную песню «Марсельезы» К.Ж.Руже в 1792
История
Какие события вдохновили молодого пожта написать революционную песню «Марсельезы» К.Ж.Руже в 1792
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому-что в 1792 г во франций была революция
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