Выразите 1 час 46 минут только в часах

Математика
Выразите 1 час 46 минут только в часах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 часа, с остатком 14 минут
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