В школьном музее боевой славы части 312 экспонатов.Две третьих части всех экспонат??в подарили музею ветераны, а остальные собрали ученики. Сколько экспонатов собрали ученики?

Математика
В школьном музее боевой славы части 312 экспонатов.Две третьих части всех экспонат??в подарили музею ветераны, а остальные собрали ученики. Сколько экспонатов собрали ученики?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 312÷3= 104 экспонат а ветераны 2) 312-104=208ученики
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