В школьном музее боевой славы части 312 экспонатов.Две третьих части всех экспонат??в подарили музею ветераны, а остальные собрали ученики. Сколько экспонатов собрали ученики?

Математика

В школьном музее боевой славы части 312 экспонатов.Две третьих части всех экспонат??в подарили музею ветераны, а остальные собрали ученики. Сколько экспонатов собрали ученики?

Автор: Гость