Помогите с номером 4! уравнения отмеченв галочкой(последние два). срочно!
Математика
Помогите с номером 4! уравнения отмеченв галочкой(последние два). срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(к+5)*7-54=(к+5)*4 7к+35-54=4к+20 7к-4к=20+54-35 3к=39 к=13 2)(с-2)*17-36=19+12*(с-2) 17с-34-36=19+12с-24 17с-12с=-24+36+34 5с=46 с=9,2
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