В трех книжних шкафах находится 2608 книг. Во 2м шкафу книг в 4 раза больше, чем в перв??м , а в третьем, в 3 раза больше, чем в первом. Сколько книг в каждом шкафу ?
Математика
В трех книжних шкафах находится 2608 книг. Во 2м шкафу книг в 4 раза больше, чем в перв??м , а в третьем, в 3 раза больше, чем в первом. Сколько книг в каждом шкафу ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+4x+3x=2608 8×=2608 ×=2608÷8 ×=326 326+4×326+3×326=2608 326+1308+978=2608
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