В трех книжних шкафах находится 2608 книг. Во 2м шкафу книг в 4 раза больше, чем в перв??м , а в третьем, в 3 раза больше, чем в первом. Сколько книг в каждом шкафу ?

Математика

В трех книжних шкафах находится 2608 книг. Во 2м шкафу книг в 4 раза больше, чем в перв??м , а в третьем, в 3 раза больше, чем в первом. Сколько книг в каждом шкафу ?

Автор: Гость