В трех книжних шкафах находится 2608 книг. Во 2м шкафу книг в 4 раза больше, чем в перв??м , а в третьем, в 3 раза больше, чем в первом. Сколько книг в каждом шкафу ?

Математика
В трех книжних шкафах находится 2608 книг. Во 2м шкафу книг в 4 раза больше, чем в перв??м , а в третьем, в 3 раза больше, чем в первом. Сколько книг в каждом шкафу ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+4x+3x=2608 8×=2608 ×=2608÷8 ×=326 326+4×326+3×326=2608 326+1308+978=2608
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Объясни,какие изобретения приносят пользу человечеству,а какие представляют угр??зу.Помогите!Буду благодарна!
Ответить
Математика
1целая-1/2 Я забыл как решается более сложные помню а это нет
Ответить
Математика
Выразите 1 час 46 минут только в часах
Ответить
Математика
В школьном музее боевой славы части 312 экспонатов.Две третьих части всех экспонат??в подарили музею ветераны, а остальные собрали ученики. Сколько...
Ответить
Физика
Железная и медная проволоки, имеющие одинаковые размеры, соединены параллельно и подключены к источнику тока. Какая из них выделит большее количест...
Ответить