Три резистора, сопротивления которых 1 Ом, 2 Ом и 3 Ом, включены в цепь последовательно. Меньшее количество теплоты выделится на…..(ответ пояснить математически или на основе рассуждения)
Физика
Три резистора, сопротивления которых 1 Ом, 2 Ом и 3 Ом, включены в цепь последовательно. Меньшее количество теплоты выделится на…..(ответ пояснить математически или на основе рассуждения)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как соединение последовательное, то сила тока одинакова. Поэтому A=IUt=I²Rt. Значит A прямо пропорционально R. Это значит, что на большем сопротивлении выполнится большая работа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В трех книжних шкафах находится 2608 книг. Во 2м шкафу книг в 4 раза больше, чем в перв??м , а в третьем, в 3 раза больше, чем в первом. Сколько кн...
Другие предметы
Объясни,какие изобретения приносят пользу человечеству,а какие представляют угр??зу.Помогите!Буду благодарна!
Математика