Какая начальная форма у слова смотришь?

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Какая начальная форма у слова смотришь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма у глагола- это неопределённая форма этого глагола (т.е. инфинитив) н. ф.- смотреть
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