Почему М. Ю. Лермонтов называет свою любовь к отчизне странной?
Литература
Почему М. Ю. Лермонтов называет свою любовь к отчизне странной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в его время отчизна и власть были несправедливы по отношению ко многим писателям.
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