Придмать задачи про x

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Шрэк поругался с Фионой и начал делить своё болото, он сказал : <<Я возьму себе 23 всего болота, Фиона не согласилась и сказала что возьмёт ровно половину болота, Шрэк согласился, но ту вмешался осёл и сказал что ему тоже положена часть болота, и он хотел себе 110 болота ! Сколько метров болота досталось ослу Фионе и Шрэку, если площадь болота 250м? Решение: 1) 250 : 10 = 25м ( досталось ослу) 2) 250 - 25 = 225м ( осталось шреку и фионе) 3) 225 : 2 = 112,5м Ответ: 25м досталось ослу ,112,5м досталось шреку , 112,5м досталось.